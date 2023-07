Ab Freitag ermitteln 176 Spring- und Dressurreiter die Rheinland-Pfalz-Meister auf der Anlage des Reit- und Fahrvereins Pirmasens-Winzeln. Vergeben werden insgesamt 16 Titel.

Erstmals wird Annika Stahl als neue Geschäftsführerin des Pferdesportverbandes Rheinland-Pfalz die Verantwortung tragen. Sie hat die Nachfolge von Klaus Blässing angetreten, der in den Ruhestand ging. „Für mich ist das ja nicht die erste Landesmeisterschaft“, sagte Stahl lachend zur RHEINPFALZ. Bereits zum 16. Mal ist sie mit dabei. „Ich bin so ein bisschen das Mädchen für alles“, beschrieb sie ihre Rolle, die sich durch die neue Aufgabe nicht groß verändert habe. Stahl kümmert sich um die Ergebnisrechnung, außerdem sitzt sie bei einigen Prüfungen am Richtertisch, „um die anderen Richter zu entlasten“. Denn die Landesmeisterschaft ist ein Mammutprogramm, schließlich gilt es, 16 Titelträger zu ermitteln. Erstmals sind ganz junge Reiter am Start, denn die neuen Ponynachwuchschampionate im Springen und in der Dressur sind unter 14-Jährigen vorbehalten.

Nachdenken über die Meisterschaftszukunft

Dass der Verband die Meisterschaften für eine weitere Altersgruppe öffnet, hat auch mit den Folgen von Corona zu tun. „Gerade im Springen in der mittleren Tour der Jungen Reiter und Amateure haben wir nur sehr wenige Starter in der Wertungsprüfung“, sagte Stahl. Im Zuge der Pandemie hätten im Nachwuchsbereich einige Reiter aufgehört, und Reiter, die bislang mit mehreren Pferden in der schweren Klasse unterwegs waren, hätten Pferde verkauft. Wie die Geschäftsführerin sagte, will der Verband auf diese Entwicklung reagieren. „Wir werden uns nach der Meisterschaft überlegen, in welche Richtung wir uns entwickeln wollen und was wir verändern können. Vielleicht müssen wir im Jugendbereich, wo wir uns an der Deutschen Jugendmeisterschaft orientieren, einen Schritt zurückgehen“, erklärte sie.

Die hochkarätigsten Titel werden im Springen bei den Reitern vergeben, dort steht als Finale ein zwei Sterne schweres Springen auf dem Programm (Sonntag, 15.30 Uhr). Bei den Dressurreitern ist es die Grand-Prix-Wertung mit zwei Drei-Sterne-Dressuren.