Borussia Dortmund hat Real Madrid im Champions-League-Finale in die Enge getrieben und musste sich doch geschlagen geben. Der letzte Schritt fehlte. In der Nacht wich die Enttäuschung nur langsam dem Stolz über eine grandiose Saison in der Königsklasse.

Tapfer und öffentlichkeitserprobt wie die von ihren vielen Krisenmomenten gebeutelten Angehörigen von Borussia Dortmund sind, hatten sie schnell ein paar positive Formulierungen parat, wo eigentlich