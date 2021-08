Geplant war es nicht, dass Jesse Marsch RB Leipzig bereits in dieser Saison als Trainer anleitet. Doch nun, da der 47-Jährige nach dem übereilten Abgang von Julian Nagelsmann seit fünf Wochen im Amt ist, schwärmen Spieler und Klubangestellte ebenso wie Fans und Medien nur noch von dem US-Amerikaner.

Der überaus sympathische und angenehm bescheidene Mann versteht es, Menschen für seine Sache zu begeistern. Das Lebens- und Arbeitsmotto des Mannes aus Wisconsin, nach Pellegrino Matarazzo und David Wagner der dritte Bundesliga-Trainer mit US-Pass, lautet schlicht: Teamspirit. Der „Mitteldeutschen Zeitung“ sagte er: „Wir verspüren keinen Druck, wir haben keine Angst, wir können alles schaffen, es gibt keine Limits. Wir müssen es nur gemeinsam tun.“

Ein Stück amerikanischer Traum mitten in Sachsen, inklusive der dazugehörigen Gewinnermentalität. Marsch sprach mit dem Spielerrat auch über die Identität in Mannschaft und Verein. „Mein Job ist es, den Jungs zu vermitteln, dass sie keine Erlaubnis von mir brauchen, um als Gruppe für sich und den Verein alles erreichen zu können“, sagt er.

Strahlt Optimismus aus

Im Klub heißt es, dass der nahbare Marsch bislang stets Optimismus ausgestrahlt habe und nur zwei, drei Mal wütend geworden sei, als er in den Medien über sich las: „Meine Mannschaft ...“ Possessivpronomen lehnt er im Zusammenhang mit dem Team ab, das stellte er gleich bei seiner Vorstellung klar. Er will keinen überhöhen, schon gar nicht sich selbst. Im eitlen Trainergeschäft mit oft übergroßen Egos eine Rarität.

Nach den Jahren unter Ralf Rangnick mit viel Anleitung und zwei Jahren unter dem detailversessenen Nagelsmann soll Rasenballsport nun unter Marsch erwachsen und werden. Auch mit neuen taktischen Freiheiten für die erfahrenen Spieler. „Wir wollen das Komplizierte einfach machen und den Jungs Raum geben, in dem sie frei entscheiden können, was zu tun ist“, gibt Marsch vor. Dabei führt er das Team zurück zur Pressing-Gegenpressing-DNA mit rasantem, geradlinigen Umschaltspiel, macht sich aber auch den Nagelsmann’chen Kombinationsfußball zunutze. Gegner wie den SV Sandhausen im DFB-Pokal (4:0) überrennt RB mit dieser Strategie mühelos. Dass das taktische Konzept auch gegen die europäischen Topklubs trägt, muss Marsch erst noch beweisen.

Den breitesten Kader der Liga

In der Breite, so Marsch, habe RB dafür „den vielleicht qualitativ breitesten Kader der Liga. Im Grunde genommen könnten wir zwei Bundesligamannschaften stellen“, sagt er. Mit Toptransfer André Silva (Eintracht Frankfurt), dem bulligen Youngster Brian Brobbey (Ajax Amsterdam) sowie dem endlich fitten Dominik Szoboszlai (Salzburg) ist die Offensive deutlich stärker besetzt als in der Vorsaison. Den noch zu erwartenden Abgang von Marcel Sabitzer zum FC Bayern München können sie mit Kevin Kampl, Konrad Laimer und Tyler Adams aus den eigenen Reihen auffangen. In der Abwehr bringt Mohamed Simakan (Racing Straßbourg), Nachfolger für Dayot Upamecano, viel Emotionalität und Potenzial mit. Ein weiterer Klasse-Abwehrmann wird als Ersatz für Ibrahima Konaté noch gesucht. Fehleinkauf Alexander Sörloth soll noch gehen – die beiden einzigen Baustellen, die RB vor dem Auftakt in Mainz hat.

Wiedersehen mit Bo Svensson

Am Sonntag (15.30 Uhr) kommt es beim Ligastart zum Wiedersehen von Marsch und Bo Svensson, die bis zum Winter als Coaches in Salzburg beziehungsweise Liefering eng zusammengearbeitet haben.