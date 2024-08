Es wird sein großes Finale: Beim Stabhochsprung-Meeting „Sky’s the Limit“ am Donnerstag auf dem Herzogplatz in Zweibrücken wird Raphael Holzdeppe seinen letzten offiziellen Wettkampf bestreiten.

Seinen größten Erfolg feierte der heute 34-Jährige 2013 bei den Weltmeisterschaften in Moskau. Mit einer Höhe von 5,89 Meter bezwang Holzdeppe Olympiasieger Renaud Lavillenie aus Frankreich. Es blieb nicht das einzige Duell der beiden Ausnahmekönner auf internationaler Bühne.

Am Donnerstag gibt es ein Wiedersehen. Der 37-jährige Franzose hält nach wie vor mit 6,16 Meter den Hallenweltrekord. Holzdeppes Bestleistung liegt bei 5,94 Meter. Alle Starter der Männerkonkurrenz sind in ihrer Karriere bereits über 5,70 Meter und höher gesprungen. Bei den Frauen werden drei Olympiateilnehmerinnen von Paris antreten: Neben der Deutschen Anjuli Knäsche starten die Neuseeländerin Ayris Imogen und die französische U23-Europameisterin Marie-Julie Bonnin, die mit einer Bestleistung von 4,70 Meter in die Südwestpfalz kommt. Die Augen der Fans werden wohl auf Holly Bradshaw gerichtet sein. Die Bronzemedaillen-Gewinnerin von Tokio reist mit 4,90 Meter Bestleistung an.

Am Nachmittag geht’s los

Die Frauen beginnen am Donnerstag um 16 Uhr, die Männerkonkurrenz geht ab 18 Uhr in den Wettbewerb. Bereits ab 10 Uhr werden sich 40 Nachwuchsathleten, darunter natürlich auch zahlreiche LAZ-Sportler, auf der eigens aufgebauten Stabhochsprunganlage auf dem Herzogplatz messen.