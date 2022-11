Nach dem verletzungsbedingten Aus von RB Leipzigs Stürmer Christopher Nkunku für die Weltmeisterschaft wird Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt den aktuell besten Torschützen der Bundesliga ersetzen. Wie der französische Fußball-Verband mitteilte, hat Nationaltrainer Didier Deschamps den 23-Jährigen nachnominiert. Der Angreifer befindet sich derzeit mit der Eintracht in Japan und wird am Donnerstagmorgen bei der französischen Nationalmannschaft in Doha eintreffen.

DFB ohne eigenen Kandidaten, Kritik an Gianni Infantino

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) verzichtet bei der Wahl zum FIFA-Präsidenten im kommenden März auf einen eigenen Kandidaten, verweigert aber auch Amtsinhaber Gianni Infantino die Unterstützung. Das hat das DFB-Präsidium einstimmig beschlossen. Kurz vor dem WM-Start erneuerte der DFB seine Kritik am Weltverband, der vom Schweizer Infantino geführt wird. Mit der Entscheidung wolle man auch zum Ausdruck bringen, „dass wir uns seitens der FIFA ein deutlicheres Bekenntnis für die Menschenrechte sowie ein größeres Engagement in humanitären Fragen gewünscht hätten“, teilte DFB-Präsident Neuendorf mit.

Mit den besten Wünschen von Bundeskanzler Scholz

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der deutschen Nationalmannschaft für die WM in Katar alles Gute gewünscht. „Der Bundeskanzler drückt unseren Spielern nicht nur für das Auftaktspiel die Daumen, sondern wünscht unserer Mannschaft natürlich auch einen erfolgreichen Turnierverlauf“, sagte ein Regierungssprecher.

Diesmal kein Absatz-Boom von Fernsehern und Beamern

Die WM in wird in Deutschland wohl zu wenig Neukäufen von Fernsehern führen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Marktforschers Yougov im Auftrag der Branchenorganisation gfu Consumer & Home Electronics. Demnach planen nur drei Prozent der Befragten aus Anlass der WM im Wohnzimmer technisch aufzurüsten, beispielsweise mit einem neuen Fernseher, einem TV-Projektor oder einer Soundbar. „Traditionell sind sportliche Großereignisse wie WMs für viele Fans ein willkommener Anlass für Neuanschaffungen“, heißt es in einer Mitteilung der gfu.

Lineker wünscht von Southgate keine taktischen Experimente

Englands früherer Nationalspieler Gary Lineker erhofft sich von Nationaltrainer Gareth Southgate bei der WM weniger taktische Experimente. „Wir haben nicht wirklich eine klare Spielweise. Southgate wechselt das von Zeit zu Zeit, ändert seine Taktik. Auch während des Turniers, was für mich ein wenig beunruhigend ist“, sagte der 61-Jährige im Interview des Senders MagentaTV. Lineker attestierte Southgate dennoch eine „unglaublich gute Arbeit“ seit dem Amtsantritt 2016, „er ist viel besser als jeder andere seit einer furchtbar langen Zeit in England“.

Mané verpasst die ersten Spiele von Senegal

Star Sadio Mané vom FC Bayern München wird Senegal in den ersten WM-Spielen fehlen. Davon geht der Vizepräsident des senegalesischen Verbandes, Abdoulaye Sow , aus, berichtete die französische „L'Equipe“. Man müsse die ersten Spiele ohne Mané absolvieren und eben ohne den Top-Angreifer gewinnen.