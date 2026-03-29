Matchpuck heißt es am Dienstag für Mannheim. Nach dem 5:1 führen sie in ihrer Viertelfinalserie gegen die Fishtown Pinguins Bremerhaven mit 3:0. Das Halbfinale winkt.

Wer es unter den 13.600 Zuschauern erst zur Hälfte des ersten Spielabschnitts in die Arena geschafft hatte, dürfte sich beim Blick auf den Videowürfel verwundert die Augen gerieben haben. Denn nach nicht einmal zehn gespielten Minuten stand es bereits 4:0 für die Adler, die über müde wirkende Bremerhavener förmlich drüberfuhren. Gerade so als wollten sie das Motto der Fanchoreo „Immer weiter muss es gehn, Mannheim wird ganz oben stehn“ direkt in die Tat umsetzen.

Mit Elan und Willen

Bereits nach 109 Sekunden war Justin Schütz die frühe Führung für die Mannheimer gelungen. Von Alex Ehl auf die Reise geschickt, hatte der Nationalspieler nur Kristers Gudlevskis im Gehäuse der Gäste vor sich und verwandelte sehenswert. Mit wie viel Elan und Willen die Adler in dieses Heimspiel gingen, war auch beim 2:0 sehen. Einen abgeprallten Schuss arbeite der erst im Februar verpflichtete Verteidiger Wiliam Worge Kreü ins Netz (5.). Das 3:0 dann in Überzahl, einer Paradedisziplin der Adler in der bisherigen Serie. Matthias Plachta traf, wie so oft, wenn die Mannheimer mit einem Mann mehr auf dem Eis sind. Aber sind seine Schüsse sonst von weiter außen, stand er dieses Mal fast auf der Verlängerung des Tores und fand aus spitzestem Winkel die Lücke (9.). Ganze zehn Sekunden ihres Powerplays hatten die Adler für dieses Tor nur gebraucht. Und als sei das noch nicht genug, setzte der DEL-Verteidiger des Jahres Nick Mattinen noch einen drauf. Wer noch eines Beweises für seine herausragende Spielintelligenz brauchte, konnte sie beim 4:0 sehen. Statt von der blauen Linie die Scheibe direkt aufs Tor zu bringen, schoss er den Verteidiger der Gäste Vladimir Eminger an. Von dessen Oberschenkel ging der Puck dann ins Tor.

Arena ein Tollhaus

Das Spiel war damit natürlich entschieden, die Arena längst ein Tollhaus und das bei noch 50 Minuten auf der Uhr. Gudlevskis, in den letzten Jahren der vielleicht beste Torhüter der DEL, hatte mit dem 4:0 dann auch genug erlebt, machte Platz für seinen Ersatz Leon Hungerecker.

Angesprochen auf diesen Raketenstart meinte Worge Kreü: „Wir waren von Beginn an voll da und wurden natürlich auch gepusht von unseren großartigen Fans.“ Sein Trainer lobt ihn: „Es ist nicht einfach, so spät in ein Team zu kommen, und er hat das super gemacht. Man merkt auch, wie er immer mehr Verantwortung übernimmt“, sagte Dallas Eakins.

Der 25-jährige Schwede gab nach seinem besten Spiel im Adler-Trikot selbst zu, dass es auf dem Eis nicht einfach war: „Ich habe noch nie während einer Saison den Verein gewechselt. Am Anfang fehlen einem schon die Automatismen, man denkt noch zu viel nach.“ Neben dem Eis kann Worge Kreü nur Positives berichten: „Ich wurde hier von Anfang an super aufgenommen, das Team ist einfach unglaublich.“

Resultat verwaltet

Die Adler konnten sich mit der klaren Führung im Rücken den Rest des aufs Verwalten verlegen, hatten aber zu jeder Zeit die Kontrolle und so war es folgerichtig, dass sie auch das nächste Tor machten. Einen Schuss von Lukas Kälble fälschte Kristian Reichel zum 5:0 ab (33.). Dass Hungerecker diese Scheibe normalerweise sicher hält, ist nur ein weiterer Beweis für einen gebrauchten Tag der Gäste. Akito Hirose gelang noch der Ehrentreffer (41.).