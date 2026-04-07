Nach dem 1:1 beim TSV 1860 München am Samstag empfängt der Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim bereits am Dienstagabend die TSG Hoffenheim II zum Derby (19 Uhr).

„Wir haben über 70 Minuten ein gutes Spiel gemacht“, zeigte sich Waldhofs Trainer Luc Holtz nach dem ersten Punktgewinn in München seit dem 3:1-Sieg Ende November 2021 durchaus zufrieden. Seine Mannschaft kannte die Offensivqualität um Kevin Volland und Sigurd Haugen beim TSV. „Wir wussten auch, dass sie bei Standards gefährlich sind“, betonte der Luxemburger. Allerdings fiel der späte Gegentreffer aus dem Spiel, als sich Volland gegen Oluwaseun Ogbemudia durchgesetzt und er den Ball butterweich auf den Kopf von Haugen geflankt hatte.

Mit solch spielstarken Gegnern wie Volland und Haugen wird es der Waldhof auch am Dienstagabend im Carl-Benz-Stadion gegen Hoffenheim zu tun bekommen. Bei der 0:2-Niederlage im Hinspiel ließ der Waldhof reihenweise gute Gelegenheiten aus. Mit zwei Treffer in der Schlussphase durch Arian Llugiqi und Ayoube Amaimouni-Echghouyab, der inzwischen bei Eintracht Frankfurt in der Bundesliga spielt, zeigte sich Hoffenheim dagegen jüngst eiskalt. So wird Waldhof beim Aufsteiger vor allem auf Deniz Zeitler und Luka Duric achten müssen, die beim 5:3-Sieg in Aue jeweils einen Doppelpack schnürten.

SVW-Sportdirektor: „Wir sind für alles offen“

Gegen München stellte Holtz in der zweiten Hälfte von einem 4-2-3-1-System zum Teil auf ein 4-4-3 um: „Ich wollte mehr Stabilität im Zentrum haben“, sagte der Waldhof-Trainer. Das könnte auch ein Mittel gegen die spielstarken Gäste mit ihren jungen Spielern am Dienstag sein.

Derweil gibt es nach wie vor Fragen über die weitere Zukunft von Terrence Boyd, der eigentlich zum Saisonende seine aktive Laufbahn beenden wollte. „Wer weiß, wie es in den nächsten Wochen aussieht. Wir sind für alles offen. Ich bin schon lange im Fußball dabei, und da sind schon ganz verrückte Dinge passiert“, sagte Sportdirektor Mathias Schober. Der Verein stehe im engen Austausch mit dem 35-Jährigen. Er glaube, dass Boyd gerne weitermachen würde: „Ich glaube, dass er Bock hat. Als Fußballer auf dem Platz zu stehen, ist immer das Größte. So ein Jubel vor der Fantribüne ist schon etwas Geiles.“ Und Boyd? „Der Klub kennt die Antwort. Das ist aber nicht allein meine Entscheidung. Schauen wir mal.“ Sicher ist, dass Boyd dem Waldhof als Nachwuchstrainer erhalten bleibt.