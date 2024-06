Public Viewing vereint die Menschen. In ihrer Leidenschaft, ihrer Liebe zum Fußball, im Sieg und in der Niederlage. Mit Tausenden auf dem großen Marktplatz unter freiem Himmel. Oder eben in einem Gymnastikraum in Hochspeyer. Die Pizza zum Spiel gab's auf Zuruf.

Das Interieur ist spartanisch. In der Ecke liegen Gymnastikbälle, für die Kids wurden vor der Videoleinwand Turnmatten ausgelegt. Klobige Sessel sorgen für Wohnlichkeit, die hier nicht hingehört. Ein paar Luftschlangen und Fahnenketten müssen als Deko ausreichen. Die restlichen Besucher gruppieren sich um Stehtische, genießen das Flaschenbier und ordern in der darüberliegenden Gaststätte per Zuruf eine Pizza. Der Beamer an der Decke war ein Geschenk. Aber das Wichtigste: Auch das launische Juni-Wetter kann hier niemandem etwas anhaben.

Rund 40 Fußballinteressierte haben sich am Mittwochabend in einem Kellerraum des TuS Hochspeyer zum gemeinsamen Fußballschauen getroffen.

