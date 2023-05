Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Turnweltmeisterin Pauline Schäfer wirft ihrer Trainerin öffentlich mentalen Missbrauch und psychische Gewalt vor. Andere nehmen Gabi Frehse in Schutz. Was ist wahr? Und was macht eine Vorverurteilung mit einem Menschen?

Es ist eine hässliche Geschichte, die da am Turn-Bundesstützpunkt in Chemnitz aufploppte. Nach Vorwürfen von Weltmeisterin Pauline Schäfer und weiteren Turnerinnen wurde Trainerin Gabriele