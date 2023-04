Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Bilder von leeren Stadien, von leeren Arenen und Hallen, in denen Fußball, Eishockey, Handball oder sonst was gespielt werden, sind doof. Ich kann mich nicht an sie gewöhnen. Geisterspiele entsprechen