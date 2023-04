Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ferrari schafft in Kanada nicht die Wende in der Formel 1. Max Verstappen kann seinen Vorsprung in der WM kräftig ausbauen.

Das „Cavallino rampante“, das berühmte, sich aufbäumende, springende Pferdchen im Ferrari-Wappen, lahmt noch immer. Beim Großen Preis von Kanada konnten die Piloten, Carlos Sainz und