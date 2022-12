Der Weltranglistenerste Gerwyn Price hat seinen Siegeszug bei der Darts-WM in London fortgesetzt und darf weiter auf den zweiten Titel im Alexandra Palace hoffen. Der Waliser gewann mit 4:1 gegen den Portugiesen José de Sousa und löste damit als erster Spieler überhaupt das Viertelfinal-Ticket bei dieser WM.

London (dpa) - Dort kommt es an Neujahr zu einem Duell mit dem Sieger der Partie Gabriel Clemens (Deutschland) gegen Alan Soutar (Schottland). De Sousa hatte in Runde drei überraschend einen 0:3-Rückstand gegen Ryan Searle in einen 4:3-Sieg verwandelt.

Price muss das Turnier gewinnen, um die Nummer eins der Welt zu bleiben. Im bisherigen Verlauf hatte er wenig Probleme. Sein klarer 4:0-Drittrundensieg über den ehemaligen Weltmeister Raymond van Barneveld (Niederlande) geriet zu einer Machtdemonstration. Neben Price gelten der Niederländer Michael van Gerwen sowie Englands Michael Smith als weitere Titelfavoriten.