Zum Start ins Saison-Abschlusswochenende dominiert Topfavorit Domen Prevc. Bester Deutscher wird Andreas Wellinger auf Rang acht. Bei den Frauen verbessert Nika Prevc im Training den Weltrekord.

Planica (dpa) - Der slowenische Saison-Dominator Domen Prevc hat beim Skifliegen in Planica einen Heimsieg gefeiert. Der 26-Jährige setzte sich auf der gigantischen Schanze vor dem Japaner Ren Nikaido und Daniel Tschofenig aus Österreich durch. Als bester deutscher Skispringer belegte Andreas Wellinger am Abschieds-Wochenende von Bundestrainer Stefan Horngacher den achten Platz. Der 30-Jährige landete bei 218,5 sowie 215,5 Metern.

Der weiteste Flug des Tages gelang einer Frau: Im Training flog Olympiasiegerin Nika Prevc auf die Weltrekordweite von 242,5 Metern und verbesserte damit ihre eigene Bestmarke, die sie im März 2025 im norwegischen Vikersund aufgestellt hatte. Ihr Bruder Domen hält bei den Männern den Weltrekord, er segelte 2025 ebenfalls in Planica auf 254,5 Meter.

Für einen Schreckmoment sorgte der Österreicher Stephan Embacher. Der 20-Jährige flog 240 Meter weit, verlor nach der Landung die Kontrolle und rollte und rutschte danach über den Hang. Embacher stand selbst wieder auf und verließ den Landebereich. Einer ersten ärztlichen Untersuchung zufolge blieb er unverletzt, teilte der Österreichische Skiverband mit.

Der Österreicher Stephan Embacher stürzte nach seinem Sprung auf 240 Meter. Foto: Darko Bandic/dpa

Prevc flog 232,5 und 230,5 Meter weit. Der Ausnahmespringer hat in dieser Saison so ziemlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Prevc triumphierte bei der Vierschanzentournee, bei den Olympischen Winterspielen holte er zweimal Gold. Er ist zudem Gesamtweltcupsieger und Skiflug-Weltmeister.

Wettkämpfe auch am Samstag und Sonntag

Karl Geiger belegte als zweitbester Deutscher den zwölften Rang (208 und 224,5 Meter). Pius Paschke wurde 24., für Olympiasieger Philipp Raimund wurde es Rang 28.

«Für mich war das Ziel, mich zweimal von der Schanze runterzuschmeißen, und das habe ich ganz gut hinbekommen», sagte Raimund im ZDF. Im vergangenen Jahr hatte der 25-Jährige noch wegen Höhenangst auf einen Start verzichtet.

Für die Springer geht es an diesem Samstag mit einem Teamwettbewerb weiter (9.30 Uhr/ZDF und Eurosport). Zudem steht ein Einzel der Frauen auf dem Programm (15.00 Uhr/ZDF und Eurosport). Am Sonntag endet die Saison mit einem weiteren Einzelfliegen im Tal der Schanzen.