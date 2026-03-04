Franziska Preuß tauscht Skier gegen Mikrofon: Warum die Biathlon-Weltmeisterin jetzt in der ARD ihre Expertise teilt und welche anderen Stars noch am Start sind.

Berlin (dpa) - Kurz nach ihrem Karriereende wechselt Biathlon-Weltmeisterin Franziska Preuß das Metier. Die 31-Jährige wird als Expertin bei der ARD zwei Rennen bei der Jugend- und Junioren-Weltmeisterschaft am Großen Arber kommentieren. Am Freitag ist die Gesamtweltcupsiegerin für die beiden Massenstart-Rennen im Juniorenbereich als Co-Kommentatorin eingeplant. Zuerst hatte chiemgau24.de berichtet.

Zu sehen sind die Rennen im Livestream in der ARD-Mediathek und bei sportschau.de (ab 10.30 Uhr). Preuß ist nicht als einzige Prominente aus dem deutschen Biathlon-Sport im Einsatz. Weltcup-Athlet David Zobel war bereits als Experte zu hören, wie auch die Ex-Biathleten Arnd Peiffer, Kati Wilhelm, Matthias Dorfer und Simone Hauswald.

Strelow und Doll auch dabei

Die Staffeln am Samstag und Sonntag werden vom olympischen Bronzemedaillengewinner Justus Strelow, der wegen eines gebrochenen Fingers auf den Weltcup in Kontiolahti verzichten muss, sowie Ex-Weltmeister Benedikt Doll kommentiert.

Noch bis Sonntag kämpfen im Hohenzollern Skistadion in Bayern die Altersklassen 2005 und 2006 (Junioren) und 2007 bis 2010 (Jugend) um Medaillen. Bisher holte der 17-jährige Hannes Lipfert mit Bronze im Jugend-Sprint einmal Edelmetall für das deutsche Team.