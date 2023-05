Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das in Silverstone erstmals ausgefahrene Sprint-Qualifying in der Formel 1 war erfolgreich und kann allen Beteiligten zugutekommen.

Eine durchaus gelungene Premiere feierte in Silverstone das „Sprint-Qualifying“, in dem die Startreihenfolge für den Sonntag in einem 100-Kilometer-Rennen, dem „Sprint“ am Samstag vergeben