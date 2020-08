Die Vorfreude ist groß, auch wenn ursprünglich hätte alles anders laufen sollen: Erstmals wird Faustball-Zweitligist TSG Tiefenthal am Samstag (ab 12 Uhr) ein Heimspieltag auf seinem neuen Rasenplatz an der Tiefenthaler Mehrzweckhalle austragen.

Wegen der Coronavirus-Pandemie war lange Zeit unklar, ob es überhaupt eine Feldsaison geben wird. Nun steht eine verkürzte Spielzeit mit zwei Spieltagen an – ohne Auf- und Absteiger. Tiefenthals Spielertrainer Ricardo Happersberger sieht sein Team gut vorbereitet, wenn es am Samstag gegen TV Dieburg, ESG Karlsruhe und den TSV Karlsdorf geht. „Es ist schwer zu sagen, wo wir stehen. Da fehlen uns die sonst üblichen Vorbereitungsturniere. In den letzten Wochen haben wir aber gut trainiert. Unser Ziel ist es, guten Faustball zu spielen – im Idealfall mit drei Siegen“, sagt Ricardo Happersberger.

Zuschauer dürfen dabei sein

Neben dem im Urlaub weilenden Neuzugang Dirk Perkuhn wird mit dem verletzten Tim van Recum ein weiterer Zugang fehlen. Ansonsten haben sich alle Mann fit gemeldet. Zuschauer sind zum Spieltag zugelassen, wie Abteilungsleiter Robert Happersberger berichtet. Das unter Einhaltung der Hygienevorschriften.

„Wir werden auch darauf achten, dass es eine Trennung zwischen Mannschaften und Zuschauern gibt. Wir haben lange für diesen Platz gekämpft, gerade auch diejenigen, die am Samstag spielen werden, haben sehr viel am Gelände gearbeitet. Es wird für uns ein besonderer Tag, auch wenn der coronabedingt etwas anders aussehen wird, wie wir das eigentlich wollten.“ Viele Stunden ehrenamtlicher Arbeit stecken in dem Gelände.