Beim Verbandstag am Samstag in der Sportschule in Edenkoben gibt Hans-Dieter Drewitz sein Amt als Präsident des Südwestdeutschen Fußballverbandes nach 14 Jahren ab. Lange war der promovierte Jurist auch im Präsidium des DFB. Der 75-Jährige erklärt Udo Schöpfer, wie er seine Amtszeit bewertet.

Herr Drewitz, der Samstag rückt näher. Wie geht es Ihnen im Moment damit, dass Sie in Kürze aus dem Amt scheiden?

Es ist wie so ein Countdown. Ich hatte