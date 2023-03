Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der obersten deutschen Spielklasse mangelt es seit Jahren an Spannung in der Spitze. Das Produkt droht immer mehr seinen Reiz zu verlieren. Doch was tun? Eine nicht ganz neue Idee ploppt plötzlich wieder auf.

Es gab mal eine Zeit, da konnte ich, der Fußball-Narr, gar nicht abwarten, ehe am Samstagnachmittag der Ball rollte. Endlich Konferenz. Tor hier, Tor dort – 90 Minuten Spaß und Vergnügen.