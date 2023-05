Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Sonntag beginnt in Gent die U21-Hockey-Europameisterschaft der Damen. Mit dabei ist Marie Fischer, die gerade mit der TG Frankenthal in die Zweite Feldhockey-Bundesliga aufgestiegen ist. Die sportliche Erfolgssträhne will die 18-Jährige mit dem Nationalteam fortsetzen. Zumal bei ihr zuletzt nicht alles ganz rundlief.

Marie Fischer hat intensive Wochen hinter sich. Da war der Saisonendspurt mit der TG Frankenthal in der Regionalliga Süd, der im Titelgewinn und dem Aufstieg in den elitären Kreis der Bundesligisten