Rot-Weiß Koblenz bleibt ein Lieblingsgegner des Fußball-Regionalligisten FK Pirmasens. Auch das vierte Punktspiel gewann der FKP, dieses Mal mit 2:0 (2:0) – und das völlig verdient.

Zur Musik von „Bella Ciao“, dem Lied der italienischen Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg, liefen die Koblenzer Spieler auf den Rasen des Stadions Oberwerth, das derzeit auch Standort der hiesigen Corona-Testambulanz ist. Nun, am Kampfeswillen mangelte es den Rot-Weißen nicht, doch besser strukturiert und effizienter agierten ihre Gegner aus der Pfalz. Die erste Chance in der fünften Spielminute nutzten die Pirmasenser noch nicht: Tom Schmitt traf bei seinem Volleyschuss nach feinem Angriffszug über Luka Dimitrijevic und den präzise von rechts flankenden Gianluca Lo Scrudato den Ball nicht voll, so dass der Koblenzer Keeper Baboucarr Gayé parieren konnte. Doch nur eine Minute später trieb Dennis Chessa den Ball entschlossen in den Strafraum, der Koblenzer Linksverteidiger Alem Koljic ließ das Bein stehen, und dem vorige Runde noch in der Bundesliga pfeifenden Schiedsrichter Robert Kampka blieb nichts anderes übrig, als Elfmeter zu pfeifen. Dennis Krob verwandelte gewohnt sicher.

Chessa köpft das 2:0

In der Folge arbeiteten die Pirmasenser gut gegen den Ball und stießen gelegentlich gefährlich nach vorne. So auch in der 42. Minute, als Lo Scrudato wieder von rechts flankte und der gute Chessa das 2:0 köpfte – sein drittes Saisontor.

Fünf Minuten nach der Pause bejubelten die Pirmasenser schon das 3:0, doch der Treffer von Chessa, der nach Krobs Vorarbeit und Schmitts Schuss abgestaubt hatte, zählte nicht. Der Schiedsrichter-Assistent zeigte zum Entsetzen der Gäste eine Abseitsstellung an.

Erstmals für Koblenz spielte der vergangene Woche unter Vertrag genommene Luca Beckenbauer (20), der Enkel von Weltmeister Franz Beckenbauer und Sohn des verstorbenen Stephan Beckenbauer.

So spielten sie

TuS RW Koblenz: Gayé - Ekallé, Schell, Miotke, Koljic (46. Stojanovic) - Beckenbauer (63. Weidenbach) - Klein, Fouley, Pommer, Ceylan - Mustafa (38. Sagat)

FK Pirmasens: Reitz - Lo Scrudato, Grieß, Frisorger, Hammann - Becker - Dimitrijevic (76. Grünnagel), Becker, Neufang (71. Cissé), Chessa, Schmitt - Krob (89. Neofytos)

Tore: 0:1 Krob (7., Foulelfmeter), 0:2 Chessa (42.) - Gelbe Karten: Ceylan, Beckenbauer, Weidenbach, Fouley - Krob, Neufang, Chessa - Beste Spieler: Chessa, Lo Scrudato - Zuschauer: 250 - Schiedsrichter: Kampka (Mainz).