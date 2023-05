Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der 25-Jährige spielt in der Form seines Lebens. Fünf Tore hat er für den 1. FC Kaiserslautern in dieser Saison erzielt – als Außenverteidiger. Mit Kapitän Hendrick Zuck bildet er eine exquisite Flügelzange. Hercher verfolgt hohe Ziele. Am Saisonende läuft sein Vertrag aus. Und dann?

Welch ein schön anzuschauendes Tor es doch war, dieses 2:0, das der 1. FC Kaiserslautern gegen Viktoria Berlin erzielte. Mit einem ebenso robusten wie gekonnten Tackling eroberte