Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Vorrundenspiel der Basketballer aus Tschechien und dem Iran fand wenig Beachtung. Die Niederlage des Außenseiters aus Asien interessierte in Deutschland nur sehr wenige. Dabei stand ein Pfälzer auf dem Feld.

In Schifferstadt gab es am Sonntag ein paar mehr tiefe Augenringe als sonst üblich. Eine ganze Gruppe von Menschen hatte zu wenig Schlaf bekommen – aus einem guten Grund. In Tokio erfüllte