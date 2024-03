Sprinter Bauhaus sichert sich bei der Fernfahrt Tirreno-Adriatico in Italien den Tagessieg. Für die deutschen Fahrer ist es der erste Sieg in diesem Jahr bei einem World-Tour-Rennen.

Gualdo Tadino (dpa) - Der deutsche Radprofi Phil Bauhaus hat bei der 59. Auflage der Fernfahrt Tirreno-Adriatico die dritte Etappe gewonnen und seinen ersten Saisonsieg geholt.

Der 29 Jahre alte Sprinter setzte sich auf dem 225 Kilometer langen Teilstück in der Mitte Italiens in Gualdo Tadino vor dem Italiener Jonathan Milan und dem Franzosen Kevin Vauquelin knapp durch. Es war der erste Saisonsieg in diesem Jahr für einen deutschen Fahrer bei einem World-Tour-Rennen.

Bereits 2022 hatte Bauhaus eine Etappe bei der Fernfahrt gewonnen. Im Schlusssprint kam es zu mehreren Stürzen. Betroffen war auch der Belgier Jasper Philipsen, der am Dienstag den Tagessieg geholt hatte. Bauhaus' Mannschaftskollege Nikias Arndt wurde nach der hügeligen Etappe Zehnter. Der Spanier Juan Ayuso bleibt Gesamtführender.

Bei der vierten Etappe am Donnerstag erwartet die Radprofis auf der 207 Kilometer langen Etappe nach dem Start in Arrone die Auffahrt zum Grasplateau Valico di Castelluccio auf 1521 Höhenmetern.