Diese Botschaft muss der Moderne Fünfkampf anerkennen, wenn er wirklich modern sein will. Eine andere Teildisziplin zu finden, ist dann auch kein Traditionsbruch, sondern schlicht der Lauf und die Erkenntnis der Zeit – nach der heftigen und sachlich berechtigten Kritik am inakzeptablen Gerteneinsatz von Annika Schleu gegen das ihr zugeloste Springpferd.

Bei allem Respekt vor einer Sportart, die 1912 (!) gar von Olympia-Neubegründer Pierre de Coubertin erfunden wurde und die in der Kombination ihrer Disziplinen eigentlich hochinteressant ist: Die Botschaft der Kritik – wenn sie denn sachlich und nicht in Form von Shitstorms geäußert wurde – ist bei ihr nicht wirklich angekommen.

Eine andere Disziplin muss her

Es geht nicht darum, dass man für Paris 2024 ja schon ein kompakteres Format als Regeländerung beschlossen hat, wie Weltverbandschef Schormann trotzig feststellte. Sondern darum, wie „modern“ der Moderne Fünfkampf wirklich sein will, sein muss. Und dazu gehört: Pferde als reine Sportgeräte, die den Athleten und Athletinnen Minuten vor dem Wettkampf zugelost werden, haben im modernen Sport nichts verloren. Punkt, aus. Jeder Bahnradfahrer hat dabei wohlgemerkt zu seinem angestammten Rad, jede Tennisspielerin zu ihrem Racket ein innigeres Verhältnis als das eine Annika Schleu zu einem Lotterie-Pferd haben kann. Also: Eine andere Disziplin muss her. Ohne Pferde. Das ist kein Tabu- oder Traditionsbruch, das ist einfach der Lauf und die Erkenntntnis der Zeit.

Der Pferdesport hat genügend eigene Probleme

Der „richtige“ Pferdesport, in dem die Reiter ihre Pferde meist jahrelang unterm Sattel haben, hat sich mit am kritischsten zu den Vorkommnissen von Tokio geäußert – aber auch Hilfe angeboten. Klar ist: Die klassischen Reitdisziplinen haben ihre eigenen, mitunter großen Probleme und stehen selbst am Pranger. In Tokio starb ein Vielseitigkeitspferd, ein Springpferd blutete im Parcours heftig aus der Nase. Da kommt den Profis dieses Dilettieren von Amateuren extrem ungelegen.