Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sie darf am Freitag gemeinsam mit dem FC Arminia Geschichte schreiben: Mit ihrem Gastspiel in Ludwigshafen-Rheingönheim (18.15 Uhr) läutet die TSG Pfeddersheim die erste Staffelsaison in der Historie der Fußball-Oberliga ein. Und hofft dabei, die oder zumindest den ersten Zähler einzusammeln für einen Vorrunden-Platz unter den ersten Sechs – womit das Saisonziel „Nichts mit dem Abstieg zu tun haben“ für die Wormser Vorstädter schon mal eingetütet wäre.

Angedacht war die Auftaktpartie zunächst im Südwest-Stadion – wo die TSG das vorerst letzte Spiel mit fünfstelliger Zuschauerzahl bestritt, als