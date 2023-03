Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

So unterschiedlich können vierbeinige Champions sein. Hier der Parcours-Professor, der auf seine alte Tage mit dem Platz in Zeiskam seinen Frieden schloss. Dort der Viereck-Newcomer, der sein Herz in die Hände – oder besser Hufe – nahm. Die Pfalzmeisterschaften in Springen und Dressur erzählten ganz eigene Pferdegeschichten.

„Völlig ohne Erwartungen“ war Anne Oberle vom Rechentalerhof bei Zweibrücken in die Südpfalz gereist. Als am Samstag vor dem ersten S-Springen in der Reiterwertung ein