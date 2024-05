Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schon am Ortseingang war um kurz nach acht klar: In der 3500-Einwohner-Gemeinde Carlsberg herrschte am Sonntag Ausnahmezustand. Überall liefen Menschen in Laufdress und mit Rucksack herum. Über 1000 Trail-Läuferinnen und -Läufer kamen ins Leininger Land.

„Wir wollten die 1000er-Marke knacken, das haben wir geschafft“, sagte Christian Herbert, Geschäftsführer der Mannheimer Sporteventagentur M3, die erstmals zusammen mit dem Carlsberger