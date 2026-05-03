In Carlsberg herrschte am Sonntag wieder Ausnahmezustand. Ab kurz vor 9 Uhr liefen im Ort Menschen in Laufdress, mit Trailschuhen und Rucksack durch die Straßen.

Am Ende wurde eine Marke geknackt: Über 1100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer machten den Pfalz-Trail 2026 zur bislang größten Auflage der Veranstaltung.

„Wir wollten die 1000er-Marke knacken, das haben wir geschafft“, sagte Petra Herbel vom Trail-Organisationsteam. Die Mannheimer Sporteventagentur M3 richtete das Laufevent gemeinsam mit dem Pfalz-Trail-Verein aus Carlsberg aus. Und tatsächlich: Was sich bereits im Vorfeld angedeutet hatte, wurde am Veranstaltungstag zur Gewissheit – der Trail boomt.

Rund 200 Helferinnen und Helfer waren über Wochen hinweg im Einsatz, präparierten Strecken, sicherten Wege und sorgten dafür, dass alles reibungslos über die Bühne gehen konnte. „Wir hatten ein wenig Sorge wegen dem Wind“, erzählte Petra Herbel wenige Minuten vor dem Start um zehn. Am Himmel gab es am Sonntagmorgen zwar Wolken. Aber die Bedingungen blieben stabil. Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen das Wetter sowieso nur am Rande wahr.

Beste Stimmung auch beim Nachwuchs. Foto: Robert Paul

Zum ersten Mal in Carlsberg dabei waren Patrick und Maria Walther aus Berschweiler in der Nähe von Baumholder. Für sie ist das Laufen längst Teil des Lebensrhythmus geworden. Nach dem Berlin-Marathon und dem Zugspitzlauf zog es sie nun ins Leininger Land. Beide hatten für die längste Strecke, 36 Kilometer und 780 Höhenmeter, in Carlsberg gemeldet. „Das alles ist daraus vor wenigen Jahren entstanden, als wir zu viel Wein getrunken haben“, sagte Patrick Walther schmunzelnd. „Wir haben dann mal angefangen, für einen Marathon zu trainieren. Dann kamen die Trails. Wenn man mal dabei ist, kommt man so schnell nicht wieder los.“ Maria Walther sagte: „Vor allem die Natur ist uns wichtig, die Zeit nicht so sehr“ – ein Satz, der an diesem Tag immer wieder zu hören ist.

Tatsächlich ist der Pfalz-Trail längst mehr als ein Rennen für die Spitze. Es sind die Geschichten am Rande, die den besonderen Charakter dieser Veranstaltung ausmachen. Zum Beispiel die von Cemile Celik. Die 63-Jährige fand nach der Geburt ihrer Kinder über lange Spaziergänge im Wald zum Sport. „Das hat mir das Herz geöffnet, ich mag das Laufen über Stock und Stein“, sagte sie. Aus Spaziergängen wurden Marathons, später sogar Ultrastrecken und eben der Pfalz-Trail. Berlin und London hat sie bereits absolviert. „2027 steht der Marathon in Rom auf dem Plan“, verriet Celik, die aus Heßheim bei Frankenthal kommt. Auch für Maxim Hatwardt und Ralph Westrich, die aus Trier angereist waren, war der Pfalz-Trail eine Premiere. „Wir freuen uns einfach auf die Natur und die Strecke“, sagten sie vor dem Start – und standen damit exemplarisch für viele, die den Weg vom Asphalt in den Wald gefunden haben.

Die nächsten Herausforderungen

Mit dem Pfalz-Trail fiel zugleich der Startschuss für den Trail-Cup Rhein-Neckar. Wer an mindestens zweien der drei Läufe teilnimmt, kommt in die Gesamtwertung. Die nächsten Stationen sind der Strahlenburgtrail im Juli und der Trail-Marathon Heidelberg im September. Schon jetzt steht fest: Die Auflage 2026 hat neue Maßstäbe gesetzt. Mehr Teilnehmer, mehr Helfer, mehr Aufmerksamkeit – und vor allem ein spürbarer Trend. Der Trail ist im Leininger Land angekommen. Und er wächst weiter.