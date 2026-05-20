„It’s Showtime“ des Pfälzer Turnerbundes (PTB) ist eine Erfolgsstory. Nun hat PTB-Vizepräsidentin Inge Hollerith verraten, dass die Show nicht mehr an zwei Tagen stattfindet.

Zauderer blieben chancenlos. Innerhalb von zwölf Minuten waren 2025 die über 2000 Karten von „It’s Showtime“ verkauft. So schnell waren die Tickets der Erfolgsveranstaltung des Pfälzer Turnerbundes selten vergriffen.

Die Nachfrage nach der Show aus Tanz, Akrobatik, Rhythmischer Sportgymnastik, Fitness, Clownerie ist ungebrochen. Diese farbenfrohe, kreative und fröhliche Show ist für den Pfälzer Turnerbund nicht nur ein Aushängeschild, sondern auch eine wichtige Einnahmenquelle. Etwa 20.000 Euro flossen an den beiden Tagen in die PTB-Kasse.

Bei »It’s Showtime« sind immer wieder tolle Kostüme und Choreographien zu bestaunen. Hier die Minis des TB Hermersberg mit »Mary Poppins«. Foto: Moray

Künftig werden es mehr. Inge Hollerith, Vizepräsidentin des PTB, sagt im Gespräch mit dieser Zeitung, dass „It’s Showtime“ in diesem Jahr erstmals an drei Tagen stattfindet. Das soll dann auch für die Zukunft gelten. Sprich: Im Oktober können dann 3000 Zuschauern von Freitagabend bis Sonntag die Auftritte der vielen Gruppen aus der Pfalz in Rodalben bewundern.

Für Hollerith ist das ein notwendiger Schritt. Bislang bekamen viele Menschen keine Karte. „Wir wollten die Tickets auch nicht kontingentieren“, sagt Hollerith. Außerdem wird die Veranstaltung gestreamt, also live ins Internet übertragen. 2025 wurde dies erstmals ausprobiert.

Das Verhältnis hat sich etwas abgekühlt zwischen Walter Benz, Präsident des Pfälzer Turnerbundes, und dessen Stellvertreterin Inge Hollerith. Foto: Seebald

Diese Neuerungen gingen geräuschlos vonstatten. Dagegen knatschte es bei einem anderen Punkt. Bei „It’s Showtime“ 2025 moderierte Walter Benz nicht mehr. Das hat der PTB-Präsident sonst immer getan. Der Pirmasenser Uwe Hauser hatte die Aufgabe für Benz übernommen. Doch ganz freiwillig erfolgte der Wechsel am Mikrofon nicht. Wie die RHEINPFALZ im Oktober am Rande von „It’s Showtime“ erfahren hatte, sei der PTB-Präsident „mit sanftem Druck zum Verzicht aufgefordert“ worden, um einen professionellen Moderator engagieren zu können.

Jung und alt nehmen bei »It’s Showtime« teil. Für die Gruppen ist es häufig der Auftritt des Jahres. Im Bild die Nachwuchsturner der Crazy Jumpers der TSG Eisenberg. Foto: Moray

Walter Benz sagt auf Anfrage dieser Zeitung, dass er kommendes Jahr, also nach der 25. Ausgabe von „It’s Showtime“, aufhören wollte. Nun sei er dazu genötigt worden. Es gäbe jedenfalls kein Zurück, da er einen gewissen Stolz habe. Ihm sei vorgeworfen worden, er würde kein Englisch können und zu viele Fehler beim moderieren machen. Laut Benz haben seine Vizepräsidentin Inge Hollerith und PTB-Geschäftsführer Holger Abel ihn um ein Gespräch gebeten. „Wir haben gesagt, wir wollen etwas Neues ausprobieren“, sagt Hollerith auf Nachfrage. Sie betont aber, dass alles mit ihm abgesprochen gewesen sei. „Er ist unser Chef“, sagt Hollerith.

Aus der Pfalz kommen die vielen Gruppen, hier die Sparkling Skippers der TS Germersheim. Foto: Moray

Inge Hollerith ist die Architektin von „It’s Showtime“. Sie hat das Format vor 25 Jahren erfunden. Die bald 74-Jährige ist eine Legende der Turnerschaft Rodalben, hat in Anerkennung ihrer Verdienste um den Breitensport und die Gesellschaft 2019 die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz erhalten. Urkunde und Medaille hatte ihr Ministerpräsidentin Malu Dreyer verliehen. Seit 1996 ist sie als Vizepräsidentin für Breitensport im Pfälzer Turnerbund tätig, betreut in Verbindung mit diesem Amt auch Senioren, Aus- und Fortbildungen sowie Showveranstaltungen, wie die Gala „It’s Showtime“ in Rodalben. Diese Veranstaltung und das große Finale in Ludwigshafen, das „Rendezvous der Besten“, sind wichtige Einnahmequellen des PTB. Beim „Rendezvous der Besten“ treten die besten Gruppen aus den jeweiligen Klassen in der Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle vor mehreren tausend Zuschauern auf. Es ist eine große Bühne für die bunte Vielfalt des Pfälzischen Turnerbundes. Das Format ist so erfolgreich, dass vor Jahren andere Landesverbände es quasi kopiert haben. Der PTB nimmt etwa 40.000 Euro durch beide Veranstaltungen ein. Geld, das der Landesverband in Projekte investiert. Noch heute hat der PTB an den Folgen der Corona-Pandemie zu knabbern. Über 200.000 Euro Verlust standen wegen Corona in den Bilanzen des PTB, sagte Benz im November 2021 in einem RHEINPFALZ-Interview.

Deutsche Meister, wie das Gym and Dance-Team der TS Rodalben, nehmen an »It’s Showtime« teil. Mehrere tausend Zuschauer schauen sich die Auftritte an – in Rodalben und später zum Finale in Ludwigshafen. Foto: Moray

Auch die Vorzeigeveranstaltungen des PTB, „It’s Showtime und Rendezvous der Besten“ durften einige Jahre nicht stattfinden. Dabei sind sie so ungemein beliebt bei Teilnehmern und Zuschauern. Manchmal trat das Sportliche sogar für einen kurzen Moment in den Hintergrund. 2016 war dies der Fall, als Marc Oberländer seiner Verlobten Viviane Ziegler einen Heiratsantrag machte, nachdem sie mit der Gruppe des TV Höheinöd ihre Choreographie beendet hatte.

Inge Hollerith will „It’s Showtime“ für die Zukunft moderner aufstellen. Viele Jahre hat das Tandem Hollerith und Benz im Schulterschluss die beide Gala-Shows gewuppt. Benz ist schließlich seit 2004 PTB-Präsident, seit 2011 Vizepräsident des Sportbundes Rheinland-Pfalz und seit 1989 Jahren Vorsitzender des Turngau Rhein-Limburg. 2028 endet die Präsidentschaft von Benz beim PTB. Er hat sich – wie Hollerith – sehr verdient um den PTB gemacht. Kleine Unstimmigkeiten wie diese sollten die jahrelange Harmonie nicht zerrütten lassen.