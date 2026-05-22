Nationalspielerin Jule Brand soll den französischen Rekordgewinner in Oslo gegen den FC Barcelona zum Champions-League-Titel schießen.

Gab es eigentlich jemanden auf höchster Trainerebene beim DFB, der irgendwann nicht an Jule Brand verzweifelte? Nach ihren ersten Länderspielen versuchte es Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg noch auf die sanfte Tour. Die Hochbegabte aus Dudenhofen wisse gar nicht, wie gut sie eigentlich sei. Als Interimscoach Horst Hrubesch übernahm, hieß es: „Bei Jule denke ich, sie ist bei 50 oder 60 Prozent.“ Und als Christian Wück folgte, sagte der Bundestrainer, dass er diese Spielerin anfangs suchen musste, weil er sie zeitweise auf dem Platz nicht erspäht habe.

Die Zeiten sind überwunden. Für das Champions-League-Finale zwischen OL Lyonnes und de FC Barcelona (Samstag, 18 Uhr/Disney+) ist die 23-Jährige beim französischen Rekordgewinner gesetzt. Und es gibt nicht wenige, die trauen ihr im ausverkauften Ullevaal Stadion in Oslo zu, das Duell um Europas Krone durch einen Geistesblitz zu entscheiden. Den entscheidenden Treffer im Halbfinalrückspiel gegen den FC Arsenal schoss Brand. Auf internationaler Bühne ist aus dem OL-Starensemble nur Melchie Dumornay effektiver als die Deutsche (drei Tore, drei Vorlagen). Die kopflosen Momente sind weniger, die spielentscheidenden Situationen mehr geworden.

Der Reifeprozess

„Es ist ein Traum von mir, die Champions League zu gewinnen und jetzt im Finale zu stehen“, sagte die im Sommer vom VfL Wolfsburg gekommene Offensivspielerin, die sich in der drittgrößten Stadt Frankreichs immer besser eingelebt hat. Das frühere „Golden Girl“ reifte in jenem Verein mit Verzögerung zur Leistungsträgerin.

Warum es vor allem in der ersten Halbserie in dem Starensemble hakte, will Brand gar nicht verschweigen. „Ich war das erste Mal im Ausland, ich kannte keinen, ich wusste, ich brauche da immer so ein bisschen – raus aus der Komfortzone“, erzählte sie.

Lob aus berufenem Munde

„Jule ist eines unserer größten Talente in Deutschland. Der Schritt nach Lyon zu gehen und eine Führungsrolle zu übernehmen, zeigt wie hungrig sie ist“, lobte sogar Uefa-Frauenfußball-Direktorin Nadine Keßler, die aus dem westpfälzischen Weselberg stammt. Davon würde auch die deutsche Nationalmannschaft profitieren, die bald die entscheidenden WM-Qualifikationsspiele gegen Norwegen (5. Juni) und in Slowenien (9. Juni) bestreitet.

Aber vielleicht macht auch dann Brand dann den Unterschied. Die 73-malige Nationalspielerin beeindruckte – nach einer missratenen WM 2023 in Australien und eher durchwachsenen Olympischen Spielen 2024 in Frankreich – bereits bei der EM 2025 in der Schweiz. Dabei bestach sie weniger durch ihre Finesse als durch ihren Willen. Bundestrainer Wück lobte: „Sie macht Sachen, die nur eine Jule Brand macht, aber die macht sie gut und die will ich auch nicht verändern. Trotzdem muss sie sich bewusst sein, dass sie auch in der Defensive Aufgaben hat.“ Das hat sie verinnerlicht.