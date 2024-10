Bei den Weltmeisterschaften in Ballerup bietet Bundestrainer Jan van Eijden aus Kaiserslautern alle vier Mitglieder des Bahnradteams Rheinland-Pfalz auf. Nach Olympischen Spielen steht oft ein Generationswechsel an. Nun will sich das junge Quartett zeigen, wenn auch nicht auf dem Treppchen.

Trainer Frank Ziegler