Oberligist FC Arminia Ludwigshafen hat schnell reagiert und für den zurückgetretenen Trainer Marco Laping die pfälzische Trainerlegende Ralf Gimmy verpflichtet.

Gimmy, der viele Jahre lang sehr erfolgreich den TuS Mechtersheim trainiert hat, ist eigentlich eine naheliegende Wahl. Warum das so ist, erklärt Arminia-Sportchef Markus Impertro: „Ralf kennt die Oberliga, kennt unseren Verein und er hat Erfahrung im Abstiegskampf.“ Der routinierte Übungsleiter wird aber nur für die restlichen Spiele in dieser Saison verantwortlich sein. „Ich sehe mich nicht als Feuerwehrmann, weil ich lieber Spieler weiterentwickle, aber es bleib bei einem Engagement bis zum Rundenende“, sagt Gimmy, der seit einigen Zeit im Ruhestand ist und in dessen Lebensplanung ein längerfristiges Engagement nicht vorgesehen ist.

„Ralf ist in Rheingönheim aufgewachsen, da ist die Arminia eine Herzensangelegenheit für ihn“, weiß Impertro. Tatsächlich hat der junge Gimmy einst für die Arminia gespielt und den FCA 2020 auch in der Oberliga trainiert. Der Coach war dennoch von Impertros Anruf überrascht. „Er hat es mir so rübergebracht, dass sich viele im Verein und in seinem Umfeld freuen würden, wenn ich komme. Die Verantwortlichen haben mir Vertrauen entgegengebracht und gemeinsam wollen wir den Ligaverbleib realisieren“, sagt Gimmy. Obwohl er mit seiner Familie seit 26 Jahren in Mechtersheim lebt, freut er sich auf die Arbeit in der alten Heimat.

Debüt gegen TuS Koblenz

Am Dienstag wurde er der Mannschaft vorgestellt und war Beobachter der angesetzten Trainingseinheit. Als Co-Trainer unterstützt ihn Mittelfeldspieler Kevin Selzer, der derzeit noch verletzt ist. Auch Frank Wieschalla soll in den Trainerstab eingebunden werden. In seiner ersten eigenständigen Einheit hat der Coach das Thema Standardsituationen in den Vordergrund gestellt. „Mein Hauptaugenmerk ist im Moment, das Team aufzurichten und ihm Selbstvertrauen zu vermitteln. Es sind viele junge Spieler im Kader, die einen netten und anständigen Eindruck machen. Ich weiß aber, dass dies auf dem Platz nicht immer gefragt ist“, hat Gimmy erkannt.

Am Samstag (14 Uhr, Südweststadion) debütiert der neue Übungsleiter gegen den Tabellenvierten TuS Koblenz. Eine von zahlreichen kniffligen Aufgaben, die folgen. Gimmy hat in seiner Laufbahn viele Erfolge gefeiert. Gelingt ihm mit dem FCA der Ligaverbleib, wäre das so etwas wie das Sahnehäubchen auf seiner Karriere.