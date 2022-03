Nach großem Kampf und einem phasenweise überzeugenden Spiel hat Nastasja Schunk vom BASF TC Ludwigshafen ihre einwöchige Reise nach Miami mit einer Erstrundenniederlage gegen die Kasachin Julia Putintseva (27) erhobenen Hauptes beendet.

„Es war eine megacoole Erfahrung. Ich hatte richtig viel Spaß hier“, übermittelte der 18 Jahre alte Tennis-Teenager gerade mal 15 Minuten nach dem Match den noch frischen Eindruck per WhatsApp.

6:3, 3:6, 1:6 – so steht Schunks Debüt bei einem WTA-1000-Turnier, das 1:57 Stunden dauerte, auf dem Papier. Bis zur Mitte des zweiten Satzes war das Duell gegen die in der Weltrangliste um 200 Plätze besser platzierte Putintseva offen. „Ich habe im ersten Satz sehr gut angefangen, auch wenn ich sehr sehr nervös war. Ich hoffe, man hat es mir nicht angemerkt. Es lief richtig gut“, beschrieb sie den Beginn des an sich ungleichen Duells.

Ein enger zweiter Satz

„Im zweiten Satz war es sehr eng, ich hatte ja auch geführt und viele Spiele gingen über Einstand. Ich hatte leider einige Phasen, in denen mir zu viele Punkte zu schnell weggingen. Das kann ich mir in so einem Spiel nicht erlauben“, urteilte sie realistisch. Zum schnellen dritten Satz, der 1:6 endete, sagte sie: „Er war, wie er war. Vom Ergebnis her glatt, spielerisch hätte ich ein, zwei Spiele mehr machen können, aber da war sie einfach besser.“

Die Altriperin sprang durch ihre Hauptrundenteilnahme bei den Miami Open von Platz 243 auf 228 in der Weltrangliste und fliegt nun ins Trainingslager nach Marbella.