Für Kennedy Okpala ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Der 21-jährige Stürmer aus Neustadt steigt mit dem SC Paderborn in die Bundesliga auf. Eine unglaubliche Karriere.

Nach einer langen Partynacht klingt Kennedy Okpalas Stimme noch ein wenig angeschlagen, als ihn die RHEINPFALZ am Dienstagnachmittag erreicht. Der 21-Jährige kann sich seit Montagabend, als der SC Paderborn in der Verlängerung der Relegation mit 2:1 den VfL Wolfsburg niederrang, Bundesliga-Stürmer nennen. Eine geradezu unglaubliche Karriere für einen jungen Mann, der vor ein paar Jahren noch für die zweite Mannschaft des SV Waldhof in der Verbandsliga kickte und erst im Winter aus der Dritten in die Zweite Liga gewechseltwar.

„Ich habe es immer noch nicht realisiert, es ist einfach nur krass. Es ging steil nach bergauf“, sagt Okpala nach einer Aufstiegsfeier, die bis „tief in den Morgen“ ging. Auch die Tatsache, dass er in beiden Relegationsspielen gegen Wolfsburg nicht zum Einsatz kam, konnte die Euphorie des Pfälzers nicht trüben. Die vielen Glückwunsch-Whatsapp brachten sein Smartphone an Kapazitätsgrenzen: „Mein Handy ist explodiert. Ich komme kaum hinterher, die Nachrichten zu beantworten.“

Auf einen Gegner freut sich Okpala beim Abenteuer Bundesliga mit Paderborn ganz besonders. „Es ist eine Ehre, gegen den FC Bayern spielen zu dürfen. Ich bin auch noch Bayern-Fan, das kommt on top. Ich freue mich einfach darauf, in der Allianz Arena aufzulaufen“, sagt er. Und kann sich der SCP mal länger als eine Sasion oben halten? Okpala ist optimistisch. „Wir haben auf jeden Fall die Chance, uns in der Bundesliga zu behaupten – auch wenn es schwer wird“, sagt er.

Ausnahmezustand in Ostwestfalen: Die Fans des SC Paderborn feierten den dritten Bundesliga-Aufstieg bis tief in die Nacht. Foto: Swen Pförtner/dpa

Weltuntergangsstimmung ist dagegen bei Relegationsverlierer Wolfsburg ausgebrochen – der VfL muss nach 29 Jahren ununterbrochen in der Bundesliga runter. Nun kommt alles auf den Prüfstand. Nachdem sich die mit vielen Topverdienern gespickte Mannschaft am letzten Spieltag beim FC St. Pauli noch relativ souverän in die Relegation gerettet hatte, verfiel sie in den entscheidenden Duellen mit dem SC Paderborn wieder in alte Muster. Schon das 0:0 im Hinspiel war enttäuschend, ließ aber Chancen für das Rückspiel in Paderborn. Doch auch wenn die Grün-Weißen am Montagabend durch die völlig überflüssige Gelb-Rote Karte für Joakim Maehle in der 14. Minute extrem lange in Unterzahl spielen mussten, war der Auftritt am Ende deutlich zu wenig, um ein weiteres Jahr Erste Liga zu rechtfertigen. „Abstieg tut immer weh“, sagte Trainer Dieter Hecking, der nach dem Abstieg mit dem VfL Bochum in der vergangenen Saison den nächsten Gang in die Zweite Liga zumindest mitzuverantworten hat. Hecking hatte im März die Nachfolge von Daniel Bauer angetreten, der im November auf den glücklosen Niederländer Paul Simonis gefolgt war.

Wolfsburg steht vor riesigem Umbruch

Wie es nun mit Hecking weitergeht, ist ungewiss – wie so vieles beim VW-Klub, der trotz des millionenschweren Unterstützung von Volkswagen nun nicht mehr zu den 18 besten Vereinen in Deutschland gehört. „Wir werden sicherlich die nächsten ein, zwei Tage zusammenkommen, um erst einmal die zehn Wochen zu analysieren, die ich verantwortlich war“, sagte Hecking. „Ich muss das auch erst einmal sacken lassen.“

Wie schlecht es um den Zustand der Mannschaft bestellt ist, zeigte die Tatsache, dass sich nach dem Abstieg kein Spieler kritischen Fragen stellte.

Das Gesicht der Mannschaft dürfte sich nun gewaltig ändern. Zwar haben die meisten Spieler noch gültige Verträge, einen Großteil werden die Verantwortlichen aber gar nicht behalten wollen. Es steht ein großer Umbruch in Wolfsburg an.