Sie sind gleich alt, gehen in dieselbe Klasse und haben dieselben Reiseziele in diesem Jahr, die EM im portugiesischen Anadia und die WM in Tel Aviv: Jette Simon aus Kaiserslautern und Luca Spiegel aus Landau. Die beiden 17-jährigen Radsportler wurden am Freitagabend in Ingelheim als Nachwuchssportler des Jahres in Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.

Jetzt also die Meisterehrung der Sportjugend des Landessportbundes Rheinland-Pfalz. Die 27.! – man darf sie also traditionell nennen. Ein feierliches Erfolgsmodell, um Erfolge zu würdigen und Danke