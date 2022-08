Im vergangenen Jahr spielte sich Peter Gojowczyk als Qualifikant bis ins Achtelfinale der US Open vor. Er unterlag da im Match gegen den Favoriten Carlos Alcaraz in fünf Sätzen. Das zu wiederholen scheint schwierig. Der Münchner trifft in der ersten Runde auf den Aufsteiger Holger Rune aus Dänemark. Gojowczyk tat sich seit seinem Coup 2021 sehr schwer. „Meine Saison war eine Katastrophe. Das muss man leider sagen. Ich war körperlich nicht fit. Nach dem Davis Cup habe ich nie richtig eine Pause gemacht“, sagte der 33-Jährige kürzlich dieser Zeitung am Rande des Bundesliga-Spiels zwischen seinem Klub TC Großhesselohe und Grün-Weiss Mannheim. „Der Davis Cup war bis Mitte Dezember, Anfang des Jahres ging es gleich weiter. Ich war körperlich nicht bei 100 Prozent. Auch momentan bin ich es nicht so richtig. Insofern habe ich meine Turniere nicht so bestritten, wie ich es wollte. Ich habe ja auch zweimal aufgeben müssen“, erklärte er. Gojowczyk: „Ich hoffe, dass ich in diesem Jahr noch die Kurve kriege.“

Seinen letzten Auftritt bei den US Open bewertet er im Rückblick als „unglaublich“, gerade mit Blick auch auf die Kulisse. Für Peter Gojowczyk waren die US Open anno 2021 in seiner Karriere das schönste Turnier. Halt. „Wenn ich zurückblicke, dann war immer noch der Davis Cup, 2014 in Nancy, gegen Frankreich, der absolute Höhepunkt von meinen Spielen überhaupt. Der Sieg gegen Jo-Wilfried Tsonga. Das Erlebnis würde ich immer an Position eins nennen. Danach würden die US Open kommen. Und dann der Titel von Metz, den habe ich ja auch noch.“

Es sind vier Deutsche in New York dabei. Oscar Otte, wie Peter Gojowczyk im Vorjahr ins Achtelfinale gestürmt, kommt bei den US Open nach einer Knie-OP zurück, hat in dem an Position acht gesetzten Polen Hubert Hurkacz aber eine denkbar unangenehme Aufgabe erwischt. Daniel Altmaier ist gegen den Italiener Jannik Sinner klarer Außenseiter wie auch Qualifikant Maximilian Marterer im Duell mit Marin Cilic, Turniersieger von 2014.