Jung, deutsch, pfälzisch und vor allem ambitioniert – so starten die Damen des BASF TC Ludwigshafen am Freitag in die Saison der zweiten Tennis-Bundesliga. Nach Platz zwei im Vorjahr will die Mannschaft trotz nahezu unveränderter Aufstellung aber wieder kleinere Brötchen backen. „Unser erstes Ziel ist der Klassenerhalt“, kündigte Trainer Steffen Neutert an.

Nicht New York, Rio, Tokio, sondern Altrip, Neustadt, Mainz und Bad Dürkheim bestimmen die Aufstellung der Ludwigshafener Tennisdamen. Den größten Sprung machte dabei die