Noch ist unklar, wann und wie die Saison 2020/2021 in der Handball-Bundesliga starten wird. Zwei Personalentscheidungen stehen bei den Eulen Ludwigshafen nun aber fest: Wie bereits angekündigt, wird der Vertrag des sich in Reha befindendenden Linksaußen Jannik Hofmann verlängert. Kreisläufer Frederic Stüber wird den Verein dagegen verlassen.

Es war ein Schock: Linksaußen Jannik Hofmann zog sich im Januar im Test gegen HC Erlangen eine schwere Knieverletzung zu, auch das Kreuzband wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der 25-Jährige arbeitet hart an seinem Comeback. Dass es dieses auch bei den Eulen geben soll, signalisierte Geschäftsführerin Lisa Heßler bereits im Frühjahr. Der Vertrag von Hofmann, der 2018 aus Hüttenberg kam, läuft aus. Die Eulen machten ihm ein neues Angebot: „Janniks Gesundheit steht im Vordergrund und so hat er alle Zeit, die er braucht, um wieder zurückzukommen. Wenn ich seine Fortschritte und seinen absoluten Ehrgeiz sehe, würde es mich nicht wundern, wenn er gar stärker zurückkehrt“, sagt Heßler. Für den 1,91 Meter großen Linksaußen heißt es aber noch Geduld bewahren. „Die Physios, das Reha-Team und ich sind sehr zufrieden mit der bisherigen Entwicklung. Ich erfahre großartige Unterstützung von allen Seiten – insbesondere auch von unseren Fans –, was meine Vorfreude, wieder in der ,Eberthölle’ zu spielen, ins Unermessliche steigert“, betont der 25-Jährige. Er und seine Frau fühlen sich wohl im Klub und in der Region.

Ein Lob des Trainers

Trainer Ben Matschke zeigt sich ebenfalls erfreut über die Vertragsverlängerung: „Hoffe war vor seiner Verletzung in einer sehr guten Entwicklungsstufe und wir sind überzeugt, dass er wieder vollständig fit und uns helfen wird. Er ist von Grund auf positiv und ein absoluter Teamplayer.“

Stübers Abschied

Dagegen nicht mehr für die Eulen auflaufen wird Frederic Stüber auflaufen. Der 25-Jährige kam 2017 vom damaligen Zweitligisten TV Neuhausen nach Ludwigshafen. Auch Stübers Vertrag läuft aus. Mit Maximilian Haider und Christian Klimek, der aus Lemgo an den Rhein zurückkehrt, haben die Eulen aktuell zwei Kreisläufer unter Vertrag. Zudem laufen Gespräche bezüglich einer Verlängerung von Kai Dippe. „Ich kann mir gut vorstellen, hier zu bleiben. Ich bin seit fünf Jahren bei den Eulen, das ist meine Familie, bin in einer Führungsrolle“, sagte der 27-jährige Kreisläufer der RHEINPFALZ.

„Wir danken Freddy nicht nur für drei Jahre Handball mit wahnsinnig viel Herzblut, sondern auch für seinen starken Charakter und den stets offenen Umgang. Wir wünschen ihm privat sowie sportlich alles erdenklich Gute und er ist immer gerne gesehen in Ludwigshafen“, sagt Lisa Heßler. Wohin es Stüber ziehen wird, soll in Kürze bekannt gegeben werden, kündigen die Eulen an.