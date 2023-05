Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Olympischen Winterspiele in Peking und die Fußball-WM in Katar werfen ihre Schatten voraus. Sie stehen stark in der Kritik, vor allem in Deutschland. Es ist eine scheinheilige Debatte. Warum soll der Sport, sollen Athleten, retten, was Politik und Wirtschaft und was wir Menschen nicht retten können oder wollen?

Xi Jinping mit Thomas Bach, Wladimir Putin mit Aleksander Ceferin sowie Tamim bin Hamad Al Thani mit Gianni Infantino – die Bilder von umstrittenen Staatsmännern und den wichtigsten Sport-Funktionären