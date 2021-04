Die norwegische Dominanz im 10-Kilometer-Sprint hält an. Johannes Thingnes Bö gelang in Oberhof ein historischer Erfolg. Mit dem dritten Platz verhinderte Biathlon-Olympiasieger Arnd Peiffer einen Dreifach-Triumph.

Diesmal blieb er länger als sonst nach dem Zieleinlauf im Schnee liegen. Johannes Thingnes Bö war am Ende seiner Kräfte. Er drehte sich auf die Seite und schnappte lange nach Luft. Nach den kräftezehrenden zehn Kilometern auf dem äußerst anspruchsvollen Rundkurs mit dem knackigen Anstieg zum Birxsteig und der atemberaubenden Abfahrt zur Wolfsschlucht hatte der Norweger nach fehlerfreiem Schießen um 12,4 Sekunden die bisherige Bestzeit seines Landsmannes Sturla Holm Lägreid unterboten. Damit wiederholte er seinen Sprint-Erfolg der vergangenen Woche, wo er zusammen mit seinem fünf Jahre älteren Bruder Tarjei und Sturla Holm Lägreid zum dritten Mal in diesem Weltcup-Winter einen Dreifach-Erfolg der Norweger sicherte.

Es war zugleich der 50. Weltcup-Sieg seiner Laufbahn. „Mir war klar, dass ich heute fehlerfrei bleiben und auch läuferisch alles geben musste“, sagte Bö. Der 27-jährige Familienvater hatte wenige Minuten nach seinem Zieleinlauf wieder sein Lächeln gefunden. Als er mit der Startnummer 58 in die Loipe ging, waren ihm die schnellen Zwischenzeiten und die tadellose Leistung am Schießstand seines vier Jahre jüngeren Landsmannes bekannt. Er spürte den Druck im Nacken, aber das beflügelte ihn zusätzlich. Die Konkurrenz im eigenen Lager treibt ihn und seine Kollegen regelmäßig zu Höchstleistungen.

Lägreid vom Rookie zu einem Favoriten

„Unser Team ist sehr stark, und das treibt uns alle an. Es gibt keine Garantie dafür, dass man im Staffelteam sein wird. Das motiviert uns, unser Bestes zu geben, auch in den Einzelwettkämpfen“, sagte Sturla Holm Lägreid. Der 23-Jährige hat sich inzwischen vom Rookie zu einem Favoriten entwickelt. Zehn Monate nach seinem ersten Weltcup-Einsatz im März 2020 hat der Neuling im norwegischen Team bereits vier Rennen gewonnen. Neben seinem Sprint-Sieg kurz vor Weihnachten in Hochfilzen besiegte der Hoffnungsträger der Wikinger auch in der Verfolgung gleich zwei Mal Johannes Thingnes Bö. „Ich habe als Kind davon geträumt, irgendwann zur norwegischen Elite zu gehören. Ich bin stolz, jetzt Teil dieses Teams zu sein“, sagte Lägreid. Er nahm die Niederlage gegen Bö am Mittwoch im verschneiten Thüringer Wald gelassen: „Ich genieße es, so wie es läuft.“

Zufriedener Peiffer

Den vierten norwegischen Dreifach-Triumph in diesem Winter verhinderte der deutsche Olympiasieger Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld), der mit einem Rückstand von 27,9 Sekunden den ersten Podestplatz im neuen Jahr holte. „Ich bin sehr zufrieden, weil es im Vergleich zur letzten Woche besser funktioniert hat“, sagte Peiffer. „Es muss dafür einfach alles zusammenpassen. Heute hatten wir wirklich gutes Material, und die Schießleistung hat eben gepasst“, meinte der 33-Jährige, der zuletzt nach einem Erfolg auch Niederlagen hinnehmen musste und deshalb auch Frust und Zweifel erlebte. „So wie es heute lief, so sollte es weitergehen.“

Knapp drei Sekunden dahinter kam als Vierter Lokalmatador und Ex-Weltmeister Erik Lesser (Frankenhain) ins Ziel und bestätigte seinen Aufwärtstrend. Mit den beiden Top-Ten-Platzierungen bewiesen die Athleten des Deutschen Skiverbandes, dass sie Schwächen der vergangenen Wochen aufgearbeitet haben.