Für den 1. FSV Mainz 05 bleibt die Lage im Tabellenkeller angespannt. In der Partie gegen den VfB Stuttgart hätte mehr herausspringen können als ein 2:2.

Paul Nebel war nach dem Unentschieden nicht gerade begeistert. „Wir haben heute einen Moment gebraucht, dann aber ein richtig gutes Spiel gemacht. Klar ist, dass wir unsere Chancen besser nutzen müssen, um den Sack zuzumachen – dann gewinnen wir das Spiel“, sagte der Flügelspieler des FSV. Immerhin gelang der abstiegsbedrohten Mannschaft durch das Tor von Danny da Costa in der Nachspielzeit noch der Ausgleich.

Paul Nebel war einer der wichtigsten Spieler des 1. FSV Mainz in der vergangenen Saison. Er hatte großen Anteil daran, dass die „Nullfünfer“ eine fast tadellose Saison spielten und den Sprung in die Conference League schafften. Das Eigengewächs spielte auch eine klasse U21-EM im vergangenen Sommer. Diese Spielzeit tat er sich schwer, er kassierte früh in der Saison zwei Rote Karten, fand nicht seinen Rhythmus und war bei Trainer Urs Fischer außen vor. Durch die Verletzung von Nadiem Amiri wurde ein Plätzchen frei in der Mannschaft, der 23-Jährige schickt sich an, die Chance zu nutzen.

Spiele haben gut getan

„Persönlich haben mir die beiden letzten Spiele gut getan, auch wenn noch nicht alles optimal war. Ich komme wieder in die Situationen, fühle mich gut und hoffe, dass es so weitergeht“, erklärte er. „Wenn du hinten dran bist, ist es deine Aufgabe, unter der Woche dafür zu sorgen, dass du am Wochenende da bist. Ich denke, man hat gesehen, dass ich dazu in der Lage war. Es war nicht einfach, aber manchmal ist es wichtig, solche Situationen zu durchleben, um gestärkt daraus hervor zu gehen.“

Trainer Urs Fischer war mit dem Auftritt Nebels zufrieden. „Er war auffällig. Ich würde es als gutes Spiel bewerten. Er hatte die eine oder andere Möglichkeit, in der du vielleicht auch ein bisschen eigensinniger sein musst. Dann hätte ich gesagt, er hat ein sehr gutes Spiel gemacht.“

Wie sieht die Zukunft aus?

Während der Woche ist das Thema Vertragsverlängerung aufgeploppt. Der Vertrag von Paul Nebel läuft im Sommer 2027 aus. Dem Vernehmen nach hat Eintracht Frankfurt Interesse. Nebel unterstrich, was er schon in einem Interview anklingen ließ: Zunächst geht es nur um die nahe Zukunft bei Mainz 05. Darauf liegt der Fokus. Das Problem Klassenerhalt ist zu lösen. „Mainz 05 und ich haben ein super Verhältnis. Die wissen schon ganz genau, wie es aussieht.“

Mainz 05 ist nach dem Trainerwechsel, Urs Fischer kam Anfang Dezember für Bo Henriksen, ziemlich stabil. In zwölf Spielen mussten die Rheinhessen nur zwei Niederlagen einstecken, holten sechs Unentschieden. Aber mit 24 Punkten ist die Lage unverändert ernst. Ein Punkt in Leverkusen, ein Punkt gegen Stuttgart, da war zweimal mehr drin.

„Insgesamt sind wir nach den letzten beiden Spielen enttäuscht, weil wir nicht genug Tore machen für die Chancen, die wir uns herausspielen, und die Qualität, die wir auf dem Platz haben. Eins der beiden Spiele hätten wir gewinnen müssen. Insofern bin auch ich jetzt schon enttäuscht“, sagte Sportdirektor Nico Bungert. „Auf der anderen Seite waren es zwei Top-Teams, gegen die wir nach zwei Unentschieden unzufrieden sind. Das sagt auch viel aus. Wir hätten uns das Leben leichter machen können. Dennoch macht das Spiel Lust auf mehr. Ich bin guten Mutes, dass wir weiter unsere Punkte holen werden.“

Nun im Europapokal

Der Tapetenwechsel. Für Mainz geht es am Donnerstag erst einmal im Achtelfinale in der Conference League beim tschechischen Klub Sigma Olmütz weiter. Danny da Costa sieht der Doppelbelastung gelassen entgegen. „Im Endeffekt sind wir alle Profis geworden, weil wir möglichst erfolgreich sein wollen. Und wenn man erfolgreich ist, spielt man eben in mehreren Wettbewerben“, betonte er.