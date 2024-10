Patrick Lange bietet auf Hawaii eine famose Leistung. Sein dritter WM-Titel sollte ihm die mentale Last nehmen, die ihn allzu oft hemmt.

Der zweite Wechsel ist beim Langdistanz-Triathlon ein guter Gradmesser für die Frische des Athleten. Wenn einen nach 3,8 Kilometer Schwimmen und 180 Kilometer Radfahren erstmals nach vielen Stunden die Schwerkraft in der Vertikalen erwischt, kann der Laufstil aussehen wie der eines Untrainierten. Staksig, schwerfällig, unrund. Als Patrick Lange einem Helfer am Samstag sein Rad angereicht hatte und ins Umkleidezelt flitzte, wirkte er wie ein Duracell-Hase. Außenstehenden war klar: Der Mann will’s wissen und kann es schaffen, trotz neun Minuten Rückstands auf den Führenden. Tatsächlich setzte Lange zu einem Marathon-Triumphlauf an, der seinesgleichen sucht. Mit 38 Jahren sicherte der Hesse sich seinen dritten Weltmeistertitel auf Hawaii, auch Jan Frodeno und dem Australier Craig Alexander war dies in jenem Alter gelungen.

Wenn die Weltelite sich auf Kailua-Kona zum Jahreshöhepunkt trifft, ist Lange stets zu den Favoriten zu zählen. Kurs und Bedingungen liegen ihm, er ist in seinem Element. Gleichwohl durfte heuer um seine Form gerätselt werden. Die Saison verlief mäßig. Beim Klassiker in Roth schied er mit Verdacht auf Rippenbruch und entsprechenden Schmerzen aus. In Frankfurt blieb ihm sein persönlicher Fluch treu. Er wurde Achter, nachdem er beim Schwimmen mehrere Tritte abbekommen hatte und hernach „die Hölle auf Erden“ erlebte, gedemütigt noch von einem Zuschauer, der ihn wüst beleidigte, als er eine Schmerztablette einwarf, um die Tortur zu überstehen.

Krönung mit Streckenrekord

Nun stach ihn eine Qualle in Knöchel, Oberschenkel und Gesicht. Lange ließ dies unbeeindruckt. Er bot eine famose, schier epische Leistung, die mit dem Streckenrekord von 7:35:53 Stunden gekrönt wurde. Damit erklomm Lange endgültig den Triathlon-Olymp. Der dritte Kona-Coup war stets sein großes Ziel. Es ist ihm zu wünschen, dass er sich damit des Drucks entledigt, um trotz fortgeschrittenen Athletenalters weitere Heldentaten zu vollbringen. Mentale Last war oft das größte Problem des Patrick Lange. Ihn schien stets eine Schwere zu begleiten. Nun muss er endgültig niemandem mehr etwas beweisen. Auch sich selbst nicht.