Handball-Bundestrainer Alfred Gislason ist nicht dafür bekannt, dass er bei seinen Bewertungen so leicht in Superlative verfällt. Gestern aber schwärmte er.

„Patrick Groetzki ist in der Form seines Lebens. Er hat in dieser Saison herausragende Leistungen gebracht“, sagte der Handball-Bundestrainer und erklärte so, warum der Rechtsaußen