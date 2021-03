Pascal Bührer, Mittelmann der Eulen Ludwigshafen, hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim Handball-Bundesligisten ligaunabhängig um zwei Jahre bis 30. Juni 2023 verlängert. Das teilte der Klub am Mittwoch mit. Der 25-Jährige ist seit Juli 2017 bei den Eulen. „Pascal geht dann in sein schon fünftes Jahr bei den Eulen. Von seinem Spielverständnis und wie er sich einbringt, passt er einfach zu den Eulen“, sagt Geschäftsführerin Lisa Heßler.

Vom Ligaverbleib überzeugt

„Wir wissen, dass in seiner Entwicklung als Spieler noch mehr kommen kann, dass er Führung übernehmen will und kann“, ergänzt die Geschäftsführerin. Bührer ist zuversichtlich, dass die Eulen auch in der nächsten Saison in der Bundesliga spielen werden. „Wir starten jetzt gegen Wetzlar in die Rückrunde. Das zeigt ja, wie viele Spiele noch kommen, und dass wir die nötigen Punkte zum Klassenverbleib holen können und werden. Davon bin ich auch überzeugt“, erklärt der Rückraumspieler vor dem schweren Heimspiel am Donnerstag (19 Uhr) gegen die HSG Wetzlar. Im Hinspiel gab es eine bittere 11:29-Niederlage für die Eulen.

„Das Umfeld passt“

2017 wechselte Bührer als Drittliga-Torschützenkönig von der SG Köndringen/Teningen in die Pfalz. „Das persönliche Umfeld hier passt. Mannschaft, Fans, Betreuer und Geschäftsstelle, das stimmt. Hier fühle ich mich wohl“, sagt der 25-Jährige, der bislang Sportwissenschaft studierte, nun aber an die Pädagogische Hochschule Heidelberg gewechselt ist, dort Sport und Geschichte auf Lehramt Sekundarstufe 2 studiert.