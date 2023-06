Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Pascal Ackermanns Träume vom EM-Titel enden 45 Kilometer vor dem Münchner Ziel auf dem Asphalt. Der Pfälzer stürzt, er ist geschockt, er muss an der Hand genäht werden. Bei der Vuelta will er trotzdem starten. Den Sieg am Münchner Hofgarten holt sich ein Supersprinter, der vor zwei Jahren noch um sein Leben kämpfte.

Am Tag vor dem Rennen hatte Pascal Ackermann in der Mannschaftsbesprechung freundlich-bestimmt gesagt: „Jungs, ich will morgen Europameister werden.“ Das erzählt Teamchef