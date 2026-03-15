Oksana Masters und Aaron Pike gehören zu den erfolgreichsten Paaren im Para-Sport. Nach den Winterspielen in Italien geht es für die beiden in Italien von der Loipe zum Traualtar.

Tesero (dpa) - Für US-Para-Star Oksana Masters und ihren Verlobten Aaron Pike läuten nach den gemeinsamen Winterspielen demnächst in Italien die Hochzeitsglocken. «Wir werden im Frühjahr hier heiraten. Unsere gemeinsame Reise hat mit Sport, Schnee und Skifahren begonnen. Deshalb schien es uns der beste Ort zu sein, um den Kreis unserer gemeinsamen Reise als Sportler zu schließen und gleichzeitig unsere gemeinsame Zukunft zu beginnen», berichtete Masters der dpa nach ihrem letzten paralympischen Rennen in Italien.

«Wir wollten eigentlich bleiben und es gleich nach den Spielen machen. Aber wir haben 17 Gepäckstücke dabei, also fliegen wir erst mal nach Hause und laden es dort ab. Denn ich verlege gerne Sachen und wollte daher nicht schon mit einem Hochzeitskleid anreisen», scherzte die 36-Jährige. Trotz einer schwierigen Saison, die unter anderem von einer Operation, einer Knocheninfektion und einer Gehirnerschütterung geprägt war, gewann Masters in den vergangenen Tagen vier Gold- und eine Bronzemedaille.

Zwei Multisportler mit bewegenden Lebensgeschichten

Masters und Pike lernten sich 2013 über den Sport kennen, wurden nach den Winterspielen 2014 ein Paar und gingen nun auch in Italien gemeinsam an den Start. Während Pike ohne Medaille blieb, baute Masters ihre Bilanz auf 23 Paralympics-Medaillen, darunter zwölf Goldene, aus. Seit 2012 hat sie an allen Paralympischen Spielen teilgenommen und sowohl im Winter in Langlauf und Biathlon als auch im Sommer im Radsport und Rudern Medaillen gewonnen. Pike startet im Biathlon, Langlauf und in der Leichtathletik.

Masters wurde 1989 in der Ukraine mit Fehlbildungen geboren, die vermutlich mit der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl in Verbindung stehen. Sie wuchs zunächst in Waisenhäusern auf, bevor sie schließlich nach Amerika adoptiert wurde. Mit neun Jahren wurde ihr linkes Bein amputiert, mit 14 Jahren auch das rechte. Während sie mit Prothesen laufen kann, sitzt ihr Verlobter Pike im Rollstuhl. Der heute 39-Jährige zog sich im Alter von 13 Jahren bei einem Jagdunfall eine Rückenmarksverletzung zu.