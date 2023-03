Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er wechselte sozusagen auf den letzten Drücker und will auf dem Platz kompromisslos handeln: Am Montagabend ist Neuzugang Marvin Senger in Kaiserslautern angekommen. Der 21-jährige Innenverteidiger soll den Roten Teufeln im Abstiegskampf helfen.

Marvin Senger muss schmunzeln. „Ich habe das Gefühl, dass ich das Wetter aus Hamburg mitgebracht habe. Ich kenne es ja nicht anders.“ In seinen ersten Tagen in der Pfalz sah der 21-Jährige