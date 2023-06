Die Basketballer des FC Bayern München setzen ein Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt: Der langjährige Real-Coach Pablo Laso unterschreibt beim Pokalsieger einen Vertrag bis Sommer 2025.

München (dpa) - Die Basketballer des FC Bayern München haben Erfolgscoach Pablo Laso als neuen Trainer verpflichtet.

Wie der Pokalsieger mitteilte, tritt der international renommierte Trainer und langjährige Macher von Real Madrid die Nachfolge von Andrea Trinchieri an. Der 55-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2025.

«Pablo ist einer, wenn nicht der erfolgreichste Trainer in den europäischen Club-Wettbewerben des letzten Jahrzehnts», sagte Geschäftsführer Marko Pesic bei der Vorstellung des spanischen Coaches. Mit ihm wolle man «nicht nur die nächste Saison vorbereiten, sondern auch ein Fundament für die kommenden Jahre legen.»

Elf Jahre bei Real

Laso trainierte zwischen 2011 und 2022 sehr erfolgreich Real Madrid und führte das Team unter anderem zu sechs Meisterschaften und zwei Euroleague-Titeln. «Es ist eine große Ehre und freut mich, in München zu sein. Ich möchte mich bei diesem großen Verein bedanken, dass sie an mich dachten, jetzt das nächste Kapitel der Bayern in Euroleague und BBL mitzuschreiben», sagte Laso. «Für mich ist es ein großer Schritt in ein anderes Land zu gehen.»

Lasos ehemaliger Club hatte vor einem Jahr einen Herzinfarkt beim Basketball-Coach vermeldet. Es sei viel über seine Gesundheit gesprochen worden, sagte Laso. «Ich fühle mich gut.» Beim Umbau des Kaders hielten sich die Verantwortlichen zurück. «Das besprechen wir von heute an», sagte Sportdirektor Daniele Baiesi.

Saison nicht zufriedenstellend

Die Münchner blicken trotz des Pokalsieges auf eine insgesamt nicht zufriedenstellende Saison zurück. In der Meisterschaft scheiterten sie im Halbfinale, in der Euroleague verfehlten sie klar den erhofften Einzug in die Playoffs, bei denen sie konstant Teilnehmer sein wollen. Nach einem hoch dotierten Sponsorendeal mit BMW erhofft sich der FC Bayern weiteren Schub durch künftige Spiele im neuen SAP Garden. Dort soll von der Saison 2024/25 an eine noch nicht feststehende Anzahl von Spielen ausgetragen werden.