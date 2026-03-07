Philipp Raimund landet trotz starker Sprünge knapp nicht auf dem Podest. In Lahti jubelt ein Österreicher. Die weiteren deutschen Starter enttäuschen.

Lahti (dpa) - Olympiasieger Philipp Raimund hat das Podest beim Skispringen in Lahti knapp verpasst. Der 25-Jährige kam nach zwei guten Versuchen auf Rang vier und konnte seinen ersten Weltcup-Sieg vom Freitag nicht wiederholen. Sieger wurde auf der Großschanze Daniel Tschofenig, der für Österreich den insgesamt 300. Weltcup-Erfolg perfekt machen konnte.

Gesamtweltcupsieger Domen Prevc wurde Zweiter. Am Tag zuvor wurde der Slowene noch wegen eines zu langen Skis im Vergleich zum Körpergewicht disqualifiziert. Der Japaner Ryoyu Kobayashi belegte den dritten Rang.

Raimund lag nach dem ersten Versuch mit 128 Meter auf Rang vier. Mit 129 Metern steigerte er sich im zweiten Durchgang noch einmal, konnte aber keinen Platz gutmachen. «Er springt auf einem sehr hohen Niveau», sagte Bundestrainer Stefan Horngacher im ZDF. «Ich bin sehr zufrieden mit ihm.» Im Gesamtweltcup kletterte Raimund auf Rang vier und hofft weiterhin auf die Top 3.

Nikaido nach Odyssee in Lahti angekommen

Nach einer Reise-Odyssee erreichte der Japaner Ren Nikaido am Freitag mit dem Bus die Wintersporthochburg Lahti und wurde mit nur einem Trainingssprung 14. Der 24-Jährige saß seit dem vergangenen Wochenende wegen des Krieges im Nahen Osten in Dubai fest und konnte erst Freitag über die Route Istanbul, Warschau nach Helsinki reisen.

Felix Hoffmann kam als zweitbester Deutsche auf Platz 21. Pius Paschke beendete den Wettkampf auf Rang 29. Andreas Wellinger (33. Platz) und Karl Geiger (41.) erreichten nicht den zweiten Durchgang. Luca Roth überstand die Qualifikation nicht.

Super Team am Sonntag

Zum Abschluss der Wettkämpfe in Lahti steht am Sonntag (15.00 Uhr/ZDF und Eurosport) das Super Team auf dem Programm. In der nächsten Woche sind Raimund und Co. am berühmten Holmenkollen in Oslo. Danach folgt noch das Skifliegen in Vikersund und Planica.