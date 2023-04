Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wetten, dass die 500 Eintrittskarten für das Karlsruher Init-Indoor-Meeting am Mittwochfrüh weggehen wie warme Semmeln? Das älteste deutsche Leichtathletikmeeting kehrt am 28. Januar in die Halle 3 der Messe Karlsruhe zurück. Nach dem zuschauerlosen Meeting 2021 in der Europahalle planen die Meetingmacher also wieder mit Fans. Und die sind richtig heiß.

„Die Leichtathletik hat eine zentrale Bedeutung für den Sport in Karlsruhe“ – das weiß Meetingdirektor Martin Wacker nur zu gut. Und er weiß auch, dass viele